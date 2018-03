La création d’un centre de Ressources Technologiques (CRT) au Technopôle Sidi Thabet a été au centre d’une réunion tenue, hier lundi, au siège du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

“Il s’agit d’un projet prometteur qui pourra contribuer au décollage de l’industrie biopharmaceutique en Tunisie (produits de haute valeur ajoutée, besoins importants en recrutement de cadres supérieurs en biotechnologies, innovation, développement de la recherche impactante, haut potentiel d’exportation…)”, peut-on lire dans un communiqué publié, mardi, par le ministère.

La séance de travail était présidée par le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Slim Khalbous et a, notamment, réuni le Président Directeur Général de la société de gestion de la Bio-Technopole de Sidi Thabet, Hamadi Ayadi, le Directeur des études à l’Institut Pasteur de Tunis, Helmi Merdassi et le Secrétaire d’Etat chargé de la Recherche Scientifique, Khalil Laamiri.