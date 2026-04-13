L’Université de la Manouba organise, mercredi 15 avril 2026, à l’amphithéâtre “Cartage El Hadatha” (Campus universitaire) la 7ème édition de “Manouba Networking day 2026” placée sous le thème “Connecter la recherche scientifique au climat des affaires pour un meilleur impact”.

Cette session a pour objectif d’encourager la co-construction des projets collaboratifs entre les chercheurs, décideurs, responsables d’établissements, étudiants et représentants de la société civile, afin de favoriser le transfert effectif des résultats de la recherche vers l’écosystème socio-économique dans une logique d’impact mesurable et durable, selon un communiqué publié par l’Université de la Manouba.

Le programme de cette journée comprend un débat autour de la stratégie nationale de valorisation de la recherche scientifique et des opportunités de connexion avec l’environnement socio-économique et l’impact des projets nationaux et internationaux, ainsi qu’une conférence qui sera présentée par l’expert en ingénierie financière et ancien ministre des Finances, Nizar Yaiche.

Un atelier thématique sera également organisé pour accompagner les chercheurs dans le transfert des technologie et la protection de la propriété intellectuelle, ainsi qu’un espace de réseautage pour favoriser les rencontres et l’échange des connaissances.

Des stands de projets sont prévus pour permettre aux établissements de recherche et leurs partenaires de présenter leurs expériences dans ce domaine.