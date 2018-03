Tunisie Telecom a pris part au Forum régional arabe de l’UIT (Union internationale des télécommunications) sur les technologies émergentes, qui s’est récemment déroulé à Alger, plus précisément les 14 et 15 février 2018.

L’événement a enregistré la participation d’experts de renommée internationale de très haut niveau, lesquels ont abordé plusieurs sujets d’actualité, à l’instar de la 5G, l’Internet des objets (IoT), le Cloud et la Big Data…

Représentée par Rim Belhassine, directrice centrale de développement produits et services, la participation de Tunisie Telecom a été très appréciée. A cette occasion, Mme Belhassine a exposé la croissance rapide du marché du Cloud Computing dans le monde, en général, et dans les pays arabes, en particulier, les opportunités offertes par les services du Cloud Computing, aussi bien pour les entreprises que pour les décideurs publics et les utilisateurs finaux.

Elle a également démontré le potentiel du Cloud Computing à réduire la fracture numérique et à stimuler le développement socioéconomique dans les pays en développement surtout à travers ses applications dans plusieurs secteurs (santé, éducation, agriculture, secteur bancaire, etc.).

Evoquant l’expérience de Tunisie Telecom en tant que fournisseur de services Cloud, Mme Belhassine a souligné que l’opérateur national a déjà pris conscience du potentiel du Cloud Computing, d’où son orientation, depuis 2010, vers la commercialisation d’offres Cloud tout en continuant à investir fortement dans la mise en place de son infrastructure, dans l’objectif d’assurer une satisfaction continue de ses clients.

La directrice centrale de développement produits et services à Tunisie a exposé par la même occasion les principaux challenges actuels du Cloud Computing, à savoir le manque de ressources et d’expertise, la sécurité, l’interopérabilité, la portabilité… tout en mettant en exergue le rôle de la normalisation afin de pallier à certains de ces défis.

En tout cas, cette participation est à même d’apporter un nouvel élan à la collaboration de Tunisie Telecom avec les opérateurs algériens en matière des TIC, notamment dans les projets de Cloud Computing.