“Instrument Jam” est un spectacle italien inédit alliant musique et danse, réalisé d’après une chorégraphie et mise en scène de Roberto Zappalà et un texte de Nello Calabr, qui sera présenté en première mondiale à Tunis, le 1er mars 2018 (19h30) sur la scène du théâtre du 4ème Art.

Organisé par le Théâtre national tunisien (TNT) et le 4ème art avec l’appui du Centre culturel italien de Tunis (IIC), “Instrument Jam” est un spectacle de 70 minutes produit en 2017, réunissant tous les instruments du projet “Instruments” de Roberto Zappalà, qui est également le concepteur des lumières, décors et costumes. Ce spectacle est créé par le chorégraphe dans un arc de plusieurs années en trois étapes consécutives, dédiées à trois différents instruments.

D’après une musique (live) de Puccio Castrogiovanni, les spectateurs tunisiens seront au rendez-vous avec de la guibarde (ou scacciapensieri pour Instrument 1 “scoprire l’invisibile”), le hang (pour Instrument 2 “la sofferenza del corpo”), les tambours (pour Instrument 3 “cagesculpture”). Les musiciens Puccio Castrogiovanni aux guimbardes et Arnaldo Vacca aux tambours et Hang seront accompagnés sur scène par sept danseurs, hommes, de la Compagnie Zappalà Danzas.

Les chorégraphes Adriano Coletta, Alain El Sakhawi, Gaetano Montecasino, Roberto Provenzano, Antoine Roux-Briffaud, Fernando Roldan Ferrer et Salvatore Romania interprètent avec vigueur et arrogance une “Sicile sans frontières”, où la tradition et la modernité se rencontrent, se croisent, se mélangent. Roberto Zappalà, initialement chorégraphe, est le fondateur et directeur artistique de la Compagnie “Zappalà Danza” qui est considérée l’une des plus prestigieuses compagnies de danse contemporaine en Italie.

Selon le site de la compagnie “Zappalà Danza”, après Tunis, une seconde représentation du spectacle “Instrument Jam” est prévue le 14 mars prochain au “Teatro Morlacchi” dans la province de Pérouse en Italie.