Après deux représentations d’étape de travail diffusées en ligne, en mai au Festival Via les Ailleurs (CCN de Belfort/France) et en Juin 2021 au Festival Carthage Dance (Tunisie), une nouvelle étape de la création “Je ne suis pas blanche” de Cyrinne Douss est programmée le 11 Novembre 2021 en chair et en os au Festival Signes d’automne à Paris.

“Mon vécu de femme, danseuse, tunisienne et française est le point de départ d’une recherche qui touche à la fois à l’intime et au collectif. Entre les rives, et 10 ans après la révolution tunisienne, je danse, chante et raconte des révoltes subsistantes. Et parce que la scène est le lieu de tous les possibles, j’explore cet espace comme celui de l’affirmation, de la réconciliation, et de la libération. Un voyage dans le récit et entre les matières qui m’invite à la métamorphose”. C’est par ces propos que l’artiste présente son oeuvre et sa démarche artistique.

Ce spectacle est une création où l’artiste ose la forme du récit pour narrer mon expérience du métissage. Dix ans après la révolution tunisienne, la question identitaire lui revient sans cesse comme un boomerang. Puisque la parole libère, elle passe par les mots, le chant et la danse pour exprimer et raconter une présence au monde singulière et faire acte de résistance.

Cyrinne Douss est de culture mixte française et tunisienne. Après ses dix-huit premières années en Tunisie, elle passe douze années en France où elle étudie d’abord les Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. Elle se spécialise en danse contemporaine au Conservatoire de Rennes d’abord puis à l’Institut des Rencontres Internationales de Danse Contemporaine à Paris où elle obtient le Diplôme d’Etat pour l’enseignement de la danse contemporaine. En 2010, elle fonde la Compagnie MLdanse dans laquelle elle signe ses premières œuvres comme “Unes” et “1000 peaux”.

Depuis 2015, Cyrinne développe de nouveaux projets et collaborations entre création, transmission et milieu associatif en Tunisie. En tant qu’auteure, elle crée ses propres pièces (D’une vie à l’autre-2015, Ici (et là)-2015, Zwez-2018) et participe à de nombreux festivals (Festival Les Transversales, Carthage Dance, Festival International de Carthage, Ramallah Contemporary Dance Festival, etc.).

En 2016-2017, elle est sélectionnée comme chorégraphe stagiaire dans la formation Prototype IV à l’abbaye de Royaumont en France où elle crée le projet “Filantes”.

En Juillet 2017, elle est également sélectionnée par le programme Dance Motion USA pour une semaine d’immersion et de rencontre avec d’autres artistes internationaux à New York à la célèbre Brooklyn Academy of Music.

Cyrinne poursuit également une carrière de danseuse avec d’autres chorégraphes. En 2016 elle danse pour Nawel Skandrani; en 2017 pour Hervé Koubi. En 2018, elle intègre le nouveau Ballet de l’Opéra de Tunis et danse notamment dans le spectacle Bnett Wasla de Héla Fattoumi et Eric Lamoureux en tournée jusqu’en 2020.

Sensible au terrain artistique tunisien, Cyrinne est aussi co-fondatrice de l’association tunisienne Hayyou’Raqs dans laquelle est est engagée depuis 2014. Aux côtés de Malek Sebai, elle s’investit dans cette association pour contribuer à développer des projets structurants notamment pour la formation en danse.

En 2020, elle entame la formation à la Cinétographie Laban (notation du mouvement) au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.