La Maison de l’Image accueille, du 22 février au 22 mars 2018, la première exposition personnelle du photographe Amine Landolfi, intitulée “Amen”.

Cette exposition compte plus de 80 photos en noir et blanc ou en couleurs, fruit d’un travail de 7 ans sur le terrain. Ce sont des photos captées par l’œil de l’artiste dans des moments cruciaux, témoins des tensions et des revirements qui ont rythmé la transition politique tunisienne pendant la période (2011-2018).

Il s’agit de la première exposition du photographe après avoir participé à plusieurs expositions collectives en Tunisie ou à l’étranger. En effet, Amine Landolfi a participé à faire connaître dans le monde les visages d’une Tunisie complexe oscillant entre espoir et détresse.

Amine Landolfi affirme avoir essayé, dans cette exposition, d’exprimer à travers sa caméra ses sentiments et sensations au rythme des préoccupations et des espoirs de la vie quotidienne.

Co-fondateur et coordinateur général du Club Photo de Tunis pour l’année 2010/2011, Amine Landolfi a commencé son expérience professionnelle avec l’Associates Pressa en 2011 et s’est poursuivie en tant que photographe-reporter pour le compte de l’agence de presse turque en juin 2012.

Amine a été sélectionné pour la biennale des photographes du monde arabe contemporain en novembre 2015 qui s’est tenue à l’Institut du monde arabe (IMMA) à Paris.