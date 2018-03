Une nouvelle édition du programme belge “Femmes leaders de demain” a été lancée en Tunisie, jeudi 22 février.

Ce programme, dirigé par l’association belge “Actions en Méditerranée (AIM)”, vise à renforcer la parité dans les postes de décision, a déclaré Simone Susskind, présidente et fondatrice de AIM, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis.

Selon ce programme, une soixantaine de femmes tunisiennes, âgées entre 20 et 40 ans, candidates aux élections municipales, bénéficieront d’un accompagnement avant et après les élections, en les préparant pour devenir actrices de la vie de leur municipalité, a expliqué Susskind.

Elles bénéficieront, dans ce même cadre, d’une formation de quatre jours, assurée par une équipe de quatre coachs, dont un tunisien, deux marocains et un belge, a-t-elle ajouté.

Les axes de la formation portent notamment, a encore dit la même source, sur la question genre, leadership et participation citoyenne à la vie politique.

Et d’ajouter qu’une deuxième série de formation aura lieu au mois de mars prochain, précisant que ces femmes seront accompagnées après les élections dans le cadre de leurs activités politiques.

Elles bénéficieront aussi d’un accompagnement personnalisé afin de les aider à savoir concilier vie professionnelle et vie privée, mener des actions de développement personnel, et renforcer leurs capacités politiques, a-t-elle fait savoir.

Un appel à candidature avait été lancé en novembre 2017, a rappelé Simone Susskind, précisant que 60 candidatures ont été sélectionnées parmi 150 présentées à travers des associations et organisations tunisiennes (Enda inter-arabe, CAWTAR, Femmes et leadership…).

Les éditions précédentes de ce programme, mis en place en Belgique depuis 2014, ont eu lieu dans d’autres pays arabes à savoir le Maroc et l’Algérie, selon la même source qui a annoncé que les prochaines éditions se dérouleront dans d’autres pays, dont la Palestine et la Mauritanie.

Ce programme est soutenu par le ministère belge des affaires étrangères, la fédération Wallonie Bruxelles, l’organisation internationale de la francophonie et la fondation des verts hollandais. Il est dirigé par l’AIM, qui a été fondée en 1995, avec pour objectif de mettre en œuvre des initiatives de dialogue, de résolution de conflits et de renforcement des droits humains entre les peuples, notamment entre l’Europe et les pays de la rive sud de la Méditerranée.

Pour l’AIM, les femmes sont les actrices incontournables du changement et des processus de transition démocratique, en renforçant notamment, les capacités des femmes et le leadership.