Le président de l’UTAP, Abdelmajid Ezzar, a attiré l’attention, dans une déclaration à l’agence TAP, mardi 20 courant, sur les “sérieuses difficultés” qui menacent les filières du lait et de la viande rouge en Tunisie, à cause de la hausse du coût de production et la pénurie de fourrages, en plus des entraves à la commercialisation et le problème de contrebande des vaches laitières

Intervenant en marge de la rencontre locale des gouvernorats du nord-est, organisée à Menzel Temim (gouvernorat de Nabeul), sur l’amélioration de la productivité des vaches laitières, le responsable a souligné l’impératif d’adopter une stratégie claire afin de protéger ces deux activités et assurer leur pérennité.

“Cette stratégie doit reposer sur l’amélioration de la race des vaches et l’élevage de la race la plus adaptée au climat tunisien et celle qui produit plus de lait et de viande”, a-t-il dit.

De son côté, le directeur général de l’Office de l’élevage et des pâturages (OEP), Mohamed Nasri, a indiqué que le secteur de l’élevage des vaches destinées à la production de lait ou des viandes rouges est d’une importance particulière dans le système de la production agricole en Tunisie.

“80% de la production de viandes rouges et du lait est assurée par les petits et moyens éleveurs, qui représentent 90% de l’ensemble de professionnels dans cette activité”, a rappelé Nasri.

Le directeur général du Groupement inter-professionnel des viandes rouges et du lait (GIVELAIT), Kamel Rjaibi, estime, quant à lui, que les deux filières ont fait preuve d’une résilience face aux difficultés confrontées, et ce grâce à la compétence des cadres tunisiens dans les différents maillons de la chaîne de production.

Evoquant le problème des prix, Rjaibi a fait état d’une orientation vers l’adoption de prix prenant en considération le coût réel de la production, afin d’appuyer l’agriculteur qui demeure le maillon le plus faible de la chaîne.

D’après lui, il est temps de réviser la compensation et d’orienter ce soutien financier directement à l’agriculteur, ce qui lui permettra de gérer au mieux son activité et d’améliorer la productivité.