Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi, s’est entretenu, lundi 19 février 2018, avec le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul. C’est ce qu’indique un communiqué commun publié par les deux organisations.

La rencontre a porté sur la situation socioéconomique dans le pays et l’impulsion de l’investissement eu égard à son impact positif sur la croissance, la création de richesse et la stabilité sociale.

Taboubi et Majoul ont, également, discuté de la question des négociations sociales dans le secteur privé et de la nécessité de créer un environnement positif pour favoriser leur réussite dans l’intérêt de l’entreprise et de ses ressources humaines.