La Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden a présidé, hier mardi , à la Kasbah une séance de travail entre une délégation du gouvernement et une délégation du bureau exécutif de l’UTICA, a fait savoir mercredi soir, la présidence du gouvernement.

La séance a été consacrée à “l’audition de la délégation représentant le patronat tunisien, en ce qui concerne tous les points et défis qui nécessitent des interventions d’ordre législatif et réglementaire, pour instaurer un climat propice au relèvement des grands défis que rencontre l’économie nationale”.

D’après le communiqué de la présidence du gouvernement, “l’équipe gouvernementale a réagi positivement, à toutes les propositions et points soulevés par les représentants de l’organisation patronale “.

Bouden a affirmé que ” le gouvernement est ouvert à toutes les préoccupations des chefs d’entreprises et oeuvre à trouver des solutions efficientes dans les différents domaines et ce en vue de préserver le tissu entrepreneurial, étant donné son rôle dans la création de valeur ajoutée et notamment la préservation des emplois et la création de nouveaux postes”.

Elle a salué le rôle joué par l’UTICA dans la dynamisation de l’économie nationale et sa capacité de résilience et d’adaptation face aux défis qui se posent aux plans national et international.