Le directeur général de l’Instance tunisienne de l’investissement relevant du Conseil supérieur d’investissement (CSI), Mondher Ben Brahim, indique que l’Instance soumettra, fin juin, à la présidence du gouvernement un rapport détaillé sur le climat des affaires, les principaux obstacles auxquels font face les investisseurs ainsi que leurs propositions pour booster l’investissement et créer des postes d’emplois.

Intervenant à une rencontre sur le thème “La loi de l’investissement et la loi sur les avantages fiscaux : Les méthodes pratiques et les difficultés d’application”, organisée par la filiale de Sfax de la Compagnie des comptables de Tunisie (CCT), il a souligné que “la loi de l’investissement et celle relative aux avantages fiscaux, entrées en vigueur depuis avril 2017, contiennent une série de dispositions visant à encourager l’investissement et le développement régional et à soutenir l’exportation, l’agriculture et la pêche”.

Toujours selon lui, “ces lois visent à faciliter les procédures administratives à travers la création un d’un Interlocuteur unique de l’investisseur, la mise en place de l’Instance tunisienne de l’investissement et des commissions régionales d’investissement”.

Ben Brahim a également rappelé que “les principaux obstacles qui entravent l’application des lois relatives à l’investissement et aux avantages fiscaux concernent essentiellement la dispersion des textes réglementaires”, appelant “à les réunir dans une seule loi et à les vulgariser auprès des investisseurs pour faciliter leur application”.

L’Instance tunisienne de l’investissement a été inaugurée, début février 2018, par le chef du gouvernement, rappelle-t-on.