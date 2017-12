Biographie de Mohamed BELHAJ, l’ingénieur à tout faire! (1)

Mohamed BELHAJ a récemment soutenu (25 novembre 2017) une thèse de doctorat en sciences de gestion, sous la conduite du professeur Anis JARBOUI sur le thème: «Plateforme de management de projets de collaboration Université-Industrie dans le contexte recherche et développement en Tunisie».

Compte tenu de l’importance de ce travail de recherche, nous avons jugé utile de présenter cette thèse aux lecteurs de Wembanagercenter. Et pour mieux vous mettre dans le bain et afin de ne pas trop vous lasser, nous la publions en plusieurs parties, en commençant par la biographie de l’auteur.

Qui est Mohamed BELHAJ?

Phd Management de Projet ; Ingénieur général à l’Université de Sfax – Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

BIOGRAPHIE

Expertises et collaborations industrielles pertinentes aux travaux de recherche

Mohamed BELHAJ cumule plus de 30 années d’expérience conjointe à titre d’ingénieur et de praticien dans le domaine de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

Il a développé une méthodologie de management de projets de collaboration Université-Industrie dans le contexte recherche et développement en Tunisie, couvrant les meilleures pratiques de gestion de projets, les processus, les outils et les modèles pour réussir la gestion et la planification des projets de la collaboration Université-Industrie dans l’environnement R&D et dans le contexte Tunisien

CHAMPS DE COMPÉTENCES

Carrières et développement personnel : Depuis avril 2013, directeur du Centre de développement de carrière et de certification des compétences de l’Université de Sfax.

Innovation collaborative : Depuis mai 2010, directeur du Centre universitaire d’innovation et transfert de la technologie.

Diffusion technologique pour renforcer l’impact socio-économique de l’université

Analyse de la demande économique et sociale dans les différents secteurs

Valorisation socio-économique des résultats de la recherche et transfert pour l’exploitation industrielle et commerciale

Essaimage et entrepreneuriat technologique : Durant 8 ans, de 2006 à 2014, il a été directeur du Centre d’insertion et d’essaimage.

Développer, soutenir et accompagner le potentiel entrepreneurial chez les étudiants et les diplômés de l’Université de Sfax.

Responsable de l’observatoire de la vie universitaire.

Coordinateur du projet «CECE » culture entrepreneuriale et création d’entreprise à l’Université de Sfax.

Depuis 2008 – Expert, accompagnateur des nouveaux créateurs d’entreprises au centre d’insertion et d’essaimage (accompagnement de plus de 200 entrepreneurs) de l’idée à la réalisation des plans d’affaires.

Coordinateur du projet « CECE » culture entrepreneuriale et création d’entreprise à l’Université de Sfax :

Organisation et animation des cycles de formation des formateurs au profit des enseignants des modules création d’entreprise aux institutions universitaires

Organisation annuelle du concours meilleurs plans d’affaires ; accompagnement et coaching des jeunes diplômés pour la réalisation des plans d’affaires.

Organisation du village de l’entrepreneuriat : Rendez-vous annuel ; formation des formateurs, et accompagnement des porteurs de projet en création d’entreprise.

Co-auteur de la mallette pédagogique pour l’enseignement de l’entrepreneuriat et la création d’entreprise.

APTITUDES ET COMPETENCES SOCIALES

Depuis 2012 : Président de l’Association de la diffusion de la culture numérique de Sfax «ADCNS».

Formation et Certification des compétences (LPI, CISCO, JAVA, Mobile…)

Accompagnement des Startups (Développement du Business Plan)

Valorisation socio-économique des résultats de la recherche

Depuis 2009 : Membre fondateur du réseau CHALLENGE «Réseau d’Appui à la Compétitivité de la Région de Sfax».

Depuis 2011 : Membre de l’Association culturelle Mohamed Jammoussi.

COMPETENCES COMMUNICATIONNELLES

1997-1999 : Producteur et animateur d’émissions de vulgarisation des Nouvelles Technologies TV Canal 21– Tunis.

2000-2015 : Producteur et animateur de plusieurs émissions de vulgarisation des Nouvelles Technologies – Radio Sfax.

RAYONNEMENT INTERNATIONAL DANS L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL ET D’INNOVATION

2003-2005 : Coordinateur pour les pays du Sud dans le cadre du projet européen Interreg IIIB.

2006-2007 : Coordinateur du projet TEMPUS DEM@TICE «Développement de l’Enseignement Médical avec les Technologies de l’Information et de la communication» pour l’enseignement à la faculté de Médecine de SFAX.

2009-2011 : Membre au comité de pilotage du projet TEMPUS MADIP : Mesures d’Accompagne- ment des Diplômés à l’Insertion Professionnelle.

2011-2014 : Membre au comité de pilotage du projet TEMPUS EVARECH: Entrepreneuriat et Valorisation de la Recherche.

2014-2015 : Membre au comité de pilotage du projet TEMPUS VIETUD : VIE Estudiantine

2014-2016 : Membre au comité de pilotage du projet TEMPUS Momate (modernisation de l’enseignement des Energies Renouvelables).

2016-2017 : Membre au comité de pilotage du projet Erasmus+:

2017 :

Membre au comité de pilotage du projet Erasmus+ SATELIT «Solutions Académiques Pour le Territoire Euro-Méditerranéen Leader d’Innovations et Transferts Technologiques d’Excellence».

Membre au comité de pilotage du projet Erasmus+ South Mediterranean Welding Centre for Education, Training and Quality Control, SM Weld

Membre au comité de pilotage du projet Erasmus+ Structuration et accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant au Maghreb.

Expert International Senior pour divers projets de la Commission Européenne

Expert Local pour les projets de développement et d’Assistance Technique (Banque Mondiale – Banque Africaine de Développement).

DOMAINE D’INTERVENTION

Offre des services à titre de coach, formateur, gestionnaire, intermédiaire et agent mobilisateur de projets innovants; Travaille en équipe multidisciplinaire avec des partenaires privés et publics qui stimulent, supportent et réalisent des projets d’innovation et entrepreneuriaux.

EXPERTISE ET SPÉCIALITÉS: Gestion stratégique de l’innovation et entrepreneuriat technologique dans un contexte collaboratif

Formation en stratégie et innovation d’entrepreneurs, cadres, professionnels et scientifiques

Stratégie et modèles d’affaires, positionnement commercial

Démarrage et incubation-accélération d’entreprise technologique

Implantation de l’innovation ouverte et collaborative

Valorisation et gestion de la propriété intellectuelle et du capital humain

Négociation de licences, d’ententes de collaboration, co-développement

Structures organisationnelles favorisant la multidisciplinarité et la créativité

Plateformes d’échanges et animation d’écosystèmes d’innovation ouverte

Approches multicritères d’évaluation technico-commerciale des innovations, portefeuilles de produits, programmes de R-D, portefeuilles de PI

Gestion du lancement et du financement de projets innovants, de l’idée au marché

Développement des affaires, commercialisation d’innovations

Entrepreneuriat technologique et intrapraneuriat, mobilisation des connaissances et créativité

Jumelage, intermédiation entre chercheurs et entrepreneurs, entre PME et grandes entreprises

Organisation et animation de conférences, forums et panels

Enquêtes et études sur le terrain : diagnostic en gestion de l’innovation et collaboration

Technologies vertes

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1989