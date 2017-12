Entre la recherche d’un emploi, d’une voiture, d’une maison ou ce qu’il faut pour un mariage ou encore la recherche d’une destination pour un voyage; qu’a t-on recherché le plus au cours de l’année 2017 sur Google en Tunisie, au Maroc, en Algérie ou encore dans le monde.

L’analyse a été réalisée en spécifiant la zone géographique sur une période de 12 mois à la date du 29 décembre 2017.

Sur les 5 mots clés de recherche analysés, le mariage se retrouve en dernière position des fréquences de recherche dans les différents zones géographiques sauf en Algérie où elle arrive en troisième position.

Dans tous les Pays

La recherche d’une maison arrive largement en-tête avec 93 points, suivi par la recherche emploi avec 66 points, le mot clé voiture arrive troisième position avec 47 points, arrive ensuite le voyage avec 37 points et en dernière position avec seulement 20 points le mariage.

1- Maison

2- Emploi

3- Voiture

4- Voyage

5- Mariage

En Tunisie

En Tunisie, la voiture arrive en tête des recherches sur Google en 2017, avec un score de 81 points, suivi loin derrière les recherches pour une maison avec 31 points. La recherche du mot clé emploi n’obtient qu’un faible score de 20 points, en quatrième position arrive le voyage (19 points) et en dernière position le mariage avec seulement 14 points.

1- Voiture

2- Maison

3- Emploi

4- Voyage

5- Mariage

En Algérie

En Algérie, la voiture est la recherche la plus fréquente sur Google avec 87 points, suivi par la recherche d’une maison (54 points) et ensuite le mariage (38 points). La recherche sur l’emploi (32 points) arrive en quatrième position, avec en dernière position le voyage (28 points).

1- Voiture

2- Maison

3- Mariage

4- Emploi

5- Voyage

Au Maroc

Au Maroc, la voiture arrive en pole position avec 82 points, suivi par l’emploi avec 46 points. La maison arrive en 3e position, suivi par le voyage avant le mariage.

1- Voiture

2- Emploi

3- Maison

4- Voyage

5- Mariage

En France

En comparaison en France c’est plus le couple Maison – Emploi qui domine avec 81 et 73 points respectivement, suivi par la voiture, le voyage et le mariage.

1- Maison

2- Emploi

3- Voiture

4- Voyage

5- Mariage

Définition – Évolution de l’intérêt pour cette recherche

Les résultats reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifiques, par rapport à la région où le taux d’utilisation de ce mot clé est le plus élevé (valeur de 100). Ainsi, une valeur de 50 signifie que le mot clé a été utilisé moitié moins souvent dans la région concernée, et une valeur de 0 correspond à une région ayant enregistré moins de 1 % de correspondances, par rapport à celle qui a obtenu 100.