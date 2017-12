La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi sur une hausse de 0,31% réalisé par le Tunindex à 6 281,83 points soit un volume d’échanges de 14,348 MD.

A la hausse, le titre ELBENE s’est monnayé à 3,58 D soit une élévation de 5,91%, suivi par TAWASOL GROUP HOLDING qui a réalisé une hausse de 5,71% à 0,37 D. Le titre SOCIETE CIMENT DE BIZERTE s’est quant à lui monnayé à 2,63 D soit une hausse de 5,62%.

Dans le vert, SERVICOM a réalisé une hausse de 5,22% à 1,61 D suivi par OFFICE PLAST qui a animé le marché par un volume transactionnel de 9,684 MD soit une élévation de 4,70% à 3,34 D.

A la baisse, le titre SANIMED a baissé de 4,25% à 4,28 D suivi par UBCI qui s’est monnayé à 24,81 D soit un déclin de 2,89%. Le titre STIP a réalisé une chute de 2,75% à 1,06 D.

Dans le rouge, les titres SOMOCER et AMS ont réalisé une chute respectivement de 2,63% et 2,52% à 1,11 D et 1,16 D.