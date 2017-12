Le conseil des ministres, tenu jeudi 28 décembre 2017 au palais du gouvernement à La Kasbah, a adopté un projet de loi organique portant approbation d’un protocole d’accord euro-méditerranéen établissant le partenariat entre la Tunisie, la Communauté européenne et ses pays membres et prenant en considération l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’UE.

Le conseil a passé en revue un rapport concernant le plan national de promotion des exportations qui met en application le programme “L’exportation, une priorité absolue”, lequel vise à développer les exportations, diversifier les marchés, faciliter l’accès aux financements et assurer les exportations, selon un communiqué de la Présidence du gouvernement.

Youssef Chahed a appelé, à cette occasion, à adopter une approche de concertation entre les divers ministères et secteurs concernés par l’exportation, à développer la logistique (transport aérien te maritime), à faciliter les procédures et à accompagner les PME dans leurs démarches d’accès aux marchés de l’exportation.

Le conseil des ministres a examiné le plan stratégique du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche et ses projets d’infrastructure au cours de la période 2018-2020.

Il a également examiné le rapport de la commission sectorielle chargée du plan des réformes des caisses sociales et adopté un nombre de projets de décrets relatifs à la fonction publique, aux institutions et aux établissements publics.