La transformation économique en Tunisie reste élevée en Afrique 

La Tunisie est l’un des pays africains où la transformation économique reste élevée avec un score global de 69,5/100, soit plus que le double de la moyenne globale de la région ( 30,3), c’est ce qui ressort du baromètre ” African Transformation Index ” publié en octobre dernier par le Centre Africain pour la Transformation économique (ACET).

Selon cet index qui mesure les impacts de la transformation économique dans trente pays africains, la Tunisie a surpassé la moyenne africaine dans tous les domaines évalués dans cette étude.

Ces domaines concernent la diversification des produits, la compétitivité des exportations, l’accroissement de la productivité, l’usage des technologies …..

En termes de diversification des produits, l’ACET révèle que la Tunisie possède l’économie la plus diversifiée d’Afrique, avec un score de diversification constant depuis 2000.

Avec un score de 76/100, l’économie tunisienne dispose d’un important secteur des services, qui a connu une croissance proportionnelle au cours de la dernière décennie.

D’après l’étude, la part du secteur manufacturier dans la valeur ajoutée totale a progressivement diminué, mais elle reste l’une des plus élevées d’Afrique, avec 15,5%.

En outre, la part des produits manufacturés et des services dans les exportations totales a régulièrement augmenté, passant de 84,2% en 2000 à 94,1 % en 2020. La Tunisie reste le premier pays africain exportateur de biens industriels vers l’UE et a progressé dans la diversification de son panier d’exportations, estime l’ACET.

La Tunisie, deuxième économie la plus compétitive en Afrique

En ce qui concerne la compétitivité des exportations, le centre africain indique que la Tunisie est la deuxième économie la plus compétitive dans ce domaine, avec un score de 70,6, derrière le royaume d’Eswatini (Etat d’Afrique australe, l’Eswatini forme une enclave dans le territoire de l’Afrique du Sud). C’est l’un des seuls pays africains à avoir constamment dépassé la moyenne mondiale, souligne la même source.

Et d’ajouter que les secteurs public publics et privés en Tunisie, ont collaboré efficacement pour promouvoir la compétitivité à l’exportation par le biais de partenariats commerciaux et d’investissement, en attirant les investissements directs étrangers et en s’intégrant dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

S’agissant de l’accroissement de la productivité, le score de la Tunisie qui est de 50,2/100 reste ” élevé ” par rapport à la plupart des pays africains mais “faible” comparativement aux autres critères évoqués.Entre 2000 et 2020, les secteurs des services et de l’agriculture ont connu les augmentations de productivité les plus régulières, tandis que la productivité de l’industrie manufacturière a enregistré une baisse.

Selon le centre, l’inégalité croissante des revenus a freiné les progrès jusqu’à présent, “le pays n’a pas non plus réussi à relever les défis majeurs que sont le taux élevé de chômage chez les jeunes et les disparités économiques entre les zones urbaines et rurales”.