Le CEPEX appelle les entreprises tunisiennes à participer au Salon BATIMIT à Montréal

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a appelé les entreprises tunisiennes à participer au Salon des professionnels du bâtiment, de l’immobilier et du tourisme ” BATIMIT ” qui se tiendra du 20 au 22 avril 2018, au palais des congrès à Montréal (Canada).

Dans un communiqué publié sur son site internet, le centre précise que le Salon BATIMIT est essentiellement axé sur trois secteurs, à savoir la construction (mécaniques, matériaux, fournitures et logistique), l’immobilier afin de réduire la distance entre l’acheteur d’une part et les promoteurs immobiliers et les banques d’autre part, outre le tourisme.

L’objectif est de permettre aux fournisseurs de services touristiques d’avoir un contact direct avec le consommateur canadien.

A noter que la compagnie aérienne Tunisair a lancé, depuis l’année 2016, une ligne aérienne reliant Tunis-Montréal (Canada) (deux vols par semaine).