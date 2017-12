Le Centre d’Affaires de Sfax organise la 8ème édition du Salon de l’Entreprise à Sfax, et ce du 28 février au 1 mars 2018. C’est ce qu’indique la directrice dudit Centre, Ikram Makni, qui précise que l’objectif de cette manifestation est de constituer un lieu d’échange d’expériences et d’idées entre investisseurs, hommes et femmes d’affaires et autres acteurs économiques.

Dans ce cadre, le Centre d’affaires de Sfax mettra à la disposition des participants des informations ayant trait aux dernières dispositions et aux nouveaux dispositifs d’accompagnement.

Mais le Salon de l’entreprise est à même de constituer une occasion pour renouer de partenariats, saisir de nouvelles opportunités, faire avancer des projets et assurer le développement d’entreprises.

Pour ce faire, Salon de l’entreprise a concocté le programme suivant :

Une exposition qui regroupera environ 200 exposants répartis sur 6 villages et où sont attendus près de 10.000 visiteurs professionnels (hommes d’affaires, industriels, prestataires de services, artisans, commerçants, agriculteurs, investisseurs, promoteurs, financiers, représentants d’organismes et d’organisations, universitaires et experts).

Cinq (5) séminaires et soixante (60) mini-conférences autour des thèmes suivants: création, financement, franchise, invention et innovation, développement, gestion, formation techniques, services pour développement de l’entreprise… Ils seront appuyés par des ateliers de financement, de franchise et de partenariat BtoA, BtoB…