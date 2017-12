La salle le 4ème art retrouvera, à partir de samedi 23 décembre à 15h00 sa vocation cinématographique originelle sous l’intitulé “Cinéma le Paris” avec un nouveau format et une nouvelle équipe, informe le 4ème Art dans sa newsletter.

Chaque samedi, une toile sera dressée pour découvrir une programmation radicalement inédite qui se veut l’amorce d’une réflexion sur le cinéma actuel et le monde où on vit.

Le programme, ajoute la même source, propose des expériences cinématographiques loin des formes narratives communément admises et acceptées. Un espace polymorphe où les pratiques cinéphilies sont multiples qui varient d’une semaine à une autre.

Pour le samedi 23 décembre, les cinéphiles auront rendez-vous avec le film “Tigmi N Igren” (House in the fields), un film de Tala Hadid (production Maroc-Qatar 2017). Le long métrage du genre documentaire de création est une ballade dans une communauté rurale amazigh reculée dans la région sud-ouest des montagnes du Haut-Atlas marocain.

L’histoire millénaire des Amazighs au Maroc a été, pour une bonne part, recueillie, préservée et transmis par des artistes et des conteurs sous une forme orale au sein des communautés pastorales parlant Tamazight. “Tigmi N Igren” (La maison dans les champs) continue cette tradition de transmission, dans une forme audio-visuelle, afin d’essayer de documenter et de présenter un portrait d’un village et d’une communauté qui est inchangée pendant des siècles, en dépit du fait d’être confrontée aux réalités du rapide changement sociopolitique du pays.

Le film suit la vie de villageois amazighs, en particulier deux soeurs adolescentes, l’une qui doit abandonner l’école pour se marier et l’autre qui rêve d’être juge.