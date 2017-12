Après avoir réussi la première édition de son Forum de la Diversité, en décembre 2016, sous le thème «La Diversité des Genres dans les entreprises tunisiennes : impératif économique», l’IACE et le programme régional “Intégration économique des femmes dans la région MENA” (EconoWin) commandé par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale, renouvellent cette expérience en organisant une deuxième édition portant cette fois-ci sur le thème «La Diversité des Genres dans les sphères de décisions des entreprises».

Le dernier rapport du World Economic Forum montre qu’après dix ans de progrès constants en matière de parité des genres, les inégalités entre hommes et femmes au niveau mondial se creusent, notamment dans le domaine économique. Les femmes sont très peu représentées dans le top management (seulement 18,6%). Mais quelle est la situation en Tunisie? C’est la question que tentera de répondre cet événement.

Ce forum est l’occasion d’un débat ouvert entre les principaux acteurs du secteur privé et de la société civile, qui sont sensibles à la question du genre et à la nécessité d’une meilleure gestion de talents dans les sphères de décision.

Les panels «Challenges et opportunités de la diversité des genres dans les instances de décision» et «le Business Case» sont les principaux axes de discussion soulignés par des interventions de Essma Ben Hamida (CEO d’Enda Tamweel), Amel Ben Farhat (DG de l’Institut de la Normalisation et de la Propriété Industrielle “INNORPI“), Ines Amri (directrice développement et relations extérieures du Maghreb Economic Forum “MEF“), Khaled Fourati (DG de Tel Magh et président Alumni IHEC Carthage), pour le premier panel.

Le second panel comptera comme intervenants Sonia Dammak (directrice communication de Vivo Enegy), Haykel Belhassine (general manager de Citi Bank), Mariem Maalouche (co-fondatrice du Réseau de Femmes Tunisiennes Women for Development “We4Dev“), Henda Essafi (directrice site du Faurecia Automative Seating) et Sahar Mechri (directrice exécutive du magazine Le Manager).