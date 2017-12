ARP : Demande d’accélérer l’examen du projet de loi sur la criminalisation de la normalisation avec Israël

Le député Nouefal Jammali, président de la commission des droits, des libertés et des relations extérieures a annoncé qu’une pétition signée par plus de 90 députés demande l’accélération de l’examen d’un projet de loi criminalisant la normalisation des relations avec Israël.

“Un certain nombre de députés de la commission se sont prononcés pour l’examen immédiat du projet de loi alors que d’autre ont préféré attendre la décision jeudi du bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple à ce sujet”, a déclaré Jammali mercredi à la presse.

Il a précisé qu’au cas où le bureau de l’Assemblée n’annoncerait pas de décision, la commission des droits et des libertés bénéficie de l’autorité de décision et examinera le projet de criminalisation de la normalisation juste après la semaine consacrée au contact des députés avec leurs électeurs dans les régions, prévue la semaine prochaine.

Plusieurs députés, notamment ceux du Front Populaire et du bloc démocratique, ont demandé d’inclure ces jours-ci à l’ordre du jour de l’ARP le projet de loi sur la criminalisation de la normalisation d’autant qu’il avait été déposé depuis décembre 2015.

Souvent revendiquée par des partis politiques et un grand nombre de Tunisiens depuis la révolution 2011, cette demande a été relancée avec vigueur après l’annonce par le président américain Donald Trump de transférer l’ambassade us de Tel aviv à Al Qods occupée et de la reconnaître comme capitale d’Israël.