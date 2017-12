Aide aux familles nécessiteuse : Augmentation en 2018 du nombre d’enfants inscrits dans les jardins d’enfants

Le nombre d’enfants issus de familles nécessiteuses et inscrits dans les jardins d’enfants sera porté à 4445 enfants au cours de l’année scolaire 2018-2019 contre 3000 enfants actuellement, a déclaré à l’agence TAP, Lotfi Balaazi, directeur de l’animation éducative, sociale et de divertissement au ministère de la femme.

Le nombre des gouvernorats bénéficiaires de cette mesure qui s’élève à 8 en 2017 (le Kef, Kasserine, Jendouba, Siliana, Zaghouan, Béja, l’Ariana et Tataouine) sera de 10 au début de 2018, a-t-il dit.

Le responsable a rappelé que le programme d’aide aux enfants issus de familles nécessiteuses et sans soutien, entamé en 2010, vise à faire bénéficier les familles à faible revenu des services préscolaires notamment dans les régions de l’intérieur et les zones à forte densité. Cette aide consiste, a-t-il expliqué, à les aider à faire face aux dépenses de scolarité de leurs enfants et à payer le montant mensuel durant l’année scolaire. Cette aide est tributaire de l’assiduité de l’enfant et son inscription à l’établissement concerné.

L’admission des enfants s’effectue dans le cadre d’une commission présidée par le gouverneur de la région et composée de représentants des unités des affaires sociales et du ministère de la femme, a-t-il indiqué. Cette commission est chargée, selon Balaazi, de l’examen des dossiers des enfants sélectionnés suite à une enquête sociale déterminant la situation financière et sociale de la famille.

Le ministère de la femme assistera les délégations régionales des gouvernorats bénéficiaires de ce programme afin de mettre en place un plan d’action et d’intervention spécifique à chaque gouvernorat, basé, notamment, sur les besoins réels de chaque délégation, a-t-il ajouté.

Il s’agit aussi, a t-il dit, d’aider les diplômés de l’institut supérieur des cadres de l’enfance Carthage Dermech, à créer des jardins d’enfant, dans le cadre du programme d’autonomisation économique.