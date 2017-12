“Arrêtons de parler, agissons maintenant”. C’est le message fort lancé par la Franco-tunisienne Sarrah Toumi aux participants aux travaux du One Planet Summit à Paris, mardi 12 décembre.

Elle propose des solutions pour l’adaptation aux changements climatiques et la lutte contre la désertification, appelant les bailleurs de fonds et les responsables participants au sommet à “investir dans les femmes surtout les agricultrices”. “Il faut les former à la restauration des sols à travers l’agro-écologie, les soutenir en leur offrant des investissements et des financements adaptés afin qu’elles puissent valoriser leurs terres”, insiste Sarrah Toumi.

Nommée par le président la République française Emmanuel Macron au sein du Conseil présidentiel pour l’Afrique, Toumi investit depuis cinq ans en Tunisie dans le domaine agricole. “Mon objectif est de planter un million d’arbres (oliviers, dattiers…) d’ici la fin de 2018”, précis-t-elle.

Auparavant, Toumi a rendu hommage à la jeunesse qui innove dans le domaine des énergies renouvelables et qui représente une majorité invisible, soulignant que “cette jeunesse subit malheureusement l’impact du changement climatique qui la pousse à braver les déserts et les mers à la recherche d’un avenir meilleur ailleurs”.

Le sommet One Planet Summit baptisé “la finance publique et privée au service de l’action climat” a pour objectif de mobiliser les bailleurs de fonds internationaux et les investisseurs privés pour investir dans les énergies renouvelables. Le sommet est organisé à l’initiative du président français Emmanuel Macron en partenariat avec la Banque mondiale et l’Organisation des Nations unies.