Tunisie-Banques  : Le capital social de la BTK passe de 100 à 200 MDT

L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la BTK s’est tenue le 7 novembre 2017 à Tunis, sous la présidence de Radhi Meddeb.

Il a été proposé de doubler le capital social de la banque pour le porter de 100 millions de dinars à 200 millions de dinars tunisiens.

Les actionnaires (l’Etat tunisien, le Kuweit Investment Authority et BPCE International) ont donné leur accord pour participer à cette augmentation de capital à hauteur de leur pourcentage actuel de détention.

Bernard Frémont, directeur général de la BTK, a déclaré à cette occasion: «Nous nous félicitons de cette opération qui permet à la BTK d’asseoir sa solidité financière. Après les années 2016 et 2017 marquées par un travail d’assainissement et de remise aux normes, cette augmentation de capital donne à la BTK les moyens d’un développement sain et durable, lui permettant de contribuer pleinement au développement de l’économie tunisienne».

A propos de la BTK

La BTK, dont le Groupe BPCE est actionnaire depuis 2008, est une banque universelle avec 34 agences et près de 450 collaborateurs. Elle offre ses services aux PME, professionnels et particuliers. Outre BPCE International (60%), ses actionnaires sont l’Etat tunisien (20%) et Kuwait Investment Authority (20%).

À propos de BPCE International

BPCE International est la structure holding de pilotage des participations du Groupe BPCE à l’international. Filiale à 100 % de BPCE, cette structure réunit cinq banques en Afrique et trois en Asie Pacifique, et pilote cinq participations bancaires et deux filiales spécialisées.