TOPNET a étalé sa puissance technologique à l’ALECSO APPS AWARD – TUNISIA 2017

TOPNET, le leader du marché de l’Internet en Tunisie, a participé à l’ALECSO APPS AWARD – TUNISIA 2017, qui s’est déroulé les 3 et 4 novembre 2017 à Diar El Medina Yasmine Hammamet et qui a vu la participation de plus de 500 invités de haut rang opérant dans le secteur des technologies de l’information, venus de 22 pays arabes.

Durant cet événement, TOPNET s’est distinguée à travers un stand présentant aux visiteurs son catalogue de produits et services, et plus particulièrement son application de SAV Digital «Topnet App» et sa solution de vidéo surveillance «Home Secure».

L’application «Topnet App» est un outil conçu et développé pour offrir aux clients de Topnet un accès simple et rapide au service client ainsi qu’une gestion efficace de l’abonnement Internet. Elle permet aux clients de bénéficier d’une multitude de fonctionnalités : une assistance technique guidée, la consultation et le paiement des factures, l’injection de demandes de modification de débit, la création et la gestion d’adresses email et bien d’autres services.

Pour ce qui est du service Home Secure, il s’agit d’une solution composée de caméras IP, dotées d’un détecteur de mouvement, reliées à une plateforme via une connexion internet. Home Secure offre au client un accès instantané à tout ce qui se passe chez lui ou dans son entreprise, et ce à partir de son smartphone, sa tablette, ou via une interface web.

A travers ces différentes solutions, Topnet confirme son positionnement d’acteur avant-gardiste et innovant dans le secteur des TIC en Tunisie.