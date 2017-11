Le Qatar se tourne vers la Tunisie pour l’importation des viandes

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) a appelé, lundi 6 novembre, à saisir l’opportunité d’annulation, par le Qatar, des autorisations préalables pour l’importation de Tunisie de tous types de bovins et de viande de volaille et d’œufs non traités à la chaleur, et à mettre fin aux problèmes logistiques pour booster les exportations tunisiennes vers ce pays.

La CONECT estime que “c’est une nouvelle occasion à saisir pour résorber l’insoutenable déficit commercial par la relance des exportations tunisiennes”.

Dans ce cadre, la Confédération a fait état, dans un communiqué, de la présence de plusieurs obstacles qui freinent l’optimisation des exportations tunisiennes vers cette destination importante, notamment d’ordre logistique et de transport, recommandant la programmation de nouvelles connexions et liaisons aériennes entre les deux pays à travers le renforcement de la desserte de Doha et des autres pays du Golfe.