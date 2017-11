En octobre 2017, l’indice de prix à la consommation a connu une augmentation remarquable de l’ordre de 1,1% par rapport au mois de septembre 2017, et ce en raison notamment de l’enrichissement des prix du groupe alimentation et boissons de 1%, suite à l’augmentation de prix des légumes et des fruits frais.

De même, les prix des articles d’habillement et chaussures ont augmenté de 4,9% sous l’effet de la fin de la période des soldes d’été. Ainsi, les prix des vêtements ont augmenté de 4,9%, des chaussures de 5,7%, des accessoires d’habillements de 1,6% et des tissus de 1,5%.

De plus, le groupe enseignement a enregistré une augmentation de 1,0%. Les prix des fournitures scolaires ont augmenté de 3,0% et les prix des services d’enseignement secondaire de 0,4%.

Des hausses de prix sont également observées au niveau des tarifs des biens et services divers de 1,8%, dues essentiellement à la hausse des prix des services d’assurances de 7,3% et les effets personnels de 2,6%.

En octobre 2017, le taux d’inflation atteint 5,8% contre 5,5% au mois de septembre 2017.

Le taux d’inflation a connu des augmentations successives allant de 4,6% en janvier 2017 à 5,0% au mois d’avril, suivi d’une stabilité à 4,8%, puis une importante augmentation à 5,8% durant ce mois d’octobre 2017.

Cette augmentation du taux d’inflation est due principalement à l’accélération du rythme d’augmentation des prix du groupe alimentation et boissons de 7,2% ce mois-ci contre 6,0% le mois précèdent, cela est dû essentiellement à l’augmentation des prix des légumes qui sont passé de 10,0% à 14,6%. De plus, le rythme d’augmentation des prix du groupe habillement et chaussures de 7,9% ce mois-ci contre 4,9% en septembre 2017.