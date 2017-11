Consommation : Va-t-on assister à une ruée des Tunisiens sur la spiruline?

La spiruline, une micro-algue consommée en gélules ou en poudre comme complément alimentaire, est de plus en plus présente dans les rayons des pharmacies et des parapharmacies en Tunisie.

Produite à Gabès, elle est souvent qualifiée de “miracle nutritif”, au vu de ses multiples vertus et ses effets sur la santé de l’homme. Il s’agit bien de l’aliment du futur. Quatre unités produisent, en Tunisie, les gélules, et la poudre de spiruline, selon Hédi Gazbar, directeur général d’”Eden Life”, une société spécialisée dans la production de spiruline, située dans la localité de Ketana, à Gabès.

Exposant au Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche “SIAMAP 2017”, qui se tient du 31 octobre au 5 novembre 2017 au Kram, Gazbar a déclaré à l’agence TAP, que “cette algue aux propriétés très bénéfiques pour la santé, l’énergie et la vitalité, contribue à diminuer le stress et favorise un sommeil réparateur. C’est l’aliment par excellence pour un mode de vie, devenu de plus en plus pressant et stressant, et aussi, caractérisé par les mauvaise habitudes alimentaires prises par les Tunisiens”.

En effet, la ferme de ce sexagénaire, située au cœur de l’oasis de Ketana, permet la production d’environ 2000 kilogrammes de spiruline. Il en exporte 70% vers la France. Elle n’est pas la seule en Tunisie. ” Il y a dans le pays, trois autres fermes similaires à la notre ” a indiqué Gazbar, qui reçoit, dans son stand verdâtre, des curieux auxquels il parle de cette algue miraculeuse.

Son projet de production de spiruline 100% naturelle, a été lancé en 2015 dans la localité de Ketana, moyennant un coût total estimé à 634 mille dinars. ” Cette algue est l’aliment idéal pour les astronautes. Elle est riche en vitamines et protéines nécessaires à la santé de l’homme “, insiste le directeur général d’”Eden Life”, qui prépare son fils à la relève et lui transmet le savoir-faire du métier et l’expertise nécessaire.

D’après lui, la spiruline peut être consommée par les grands comme par les petits, puisqu’elle est naturelle et elle est riche en protéine (65% de protéine végétale), en minéraux (fer, magnésium, calcium) et en vitamines (B12, B6 et vitamine e).

Interrogé sur les prix, Hédi Gazbar estime que les produits sont à la portée de tous le monde. La boite de 100 gélules est vendue à 23 dinars. ” C’est rien par rapport à ses bienfaits pour la santé et le bien-être de l’homme “, a-t-il dit. “Pour un mode de vie qui devient de plus en plus stressant et pressant et au vu de nos habitudes alimentaires, la spiruline est la solution idéale, car nous avons tous besoin de compléments alimentaires et il vaut mieux que ceux-ci soient naturels”.