Poulina et le groupe BAYAHI, une histoire de plus de 50 ans

C’est dans l’usine d’aluminium de feu Haj Youssef BAYAHI qu’Abdelwaheb BEN AYED a commencé, lors des débuts de POULINA en 1967, à découper les tôles d’acier galvanisé pour fabriquer les premiers mangeoires et abreuvoirs nécessaires à l’équipement des premiers bâtiments d’élevage de poulet.

Avec beaucoup de sympathie, Feu Haj Youssef BAYAHI permettait alors à Abdelwaheb BEN AYED de se promener, en toute liberté, dans l’usine pour chercher ce qui pourrait l’aider à fabriquer le matériel envisagé. C’est ainsi que naquit la première relation entre POULINA et les BAYAHI.

Depuis, forts de la qualité de leurs relations qui n’ont cessé de se développer et de la convergence de leurs visions, Abdelwaheb BEN AYED et Yahia BAYAHI ont mis en place, depuis près d’une décennie, un partenariat stratégique dans la grande distribution, et ce par la création, en 2007, de la société commune MED INVEST COMPANY.

Sur les fondements de cette société commune, les deux groupes ont acquis un bloc majoritaire des actions de MAGASIN GENERAL, 3ème acteur de la Grande Distribution du pays à l’époque. Ils ont assuré, depuis, le contrôle et la gouvernance de tout le groupe MAGASIN GENERAL grâce à une collaboration pleine et active et au soutien indéfectible de Abdelwaheb BEN AYED à Tahar BAYAHI.

En effet, c’est forts de ce soutien et de cette confiance que M. Tahar BAYAHI et son équipe ont réussi à accomplir, avec brio et sérénité, la restructuration et la transition d’une entreprise publique en une entreprise privée performante qui n’a cessé depuis d’améliorer son positionnement et ses résultats.

Tahar BAYAHI est également à l’origine de la conclusion du partenariat stratégique avec le groupe AUCHAN.

Aujourd’hui, le groupe PGH a répondu positivement à la demande formulée par le groupe BAYAHI d’acquérir l’intégralité des actions appartenant au groupe PGH dans la société MED INVEST COMPANY, soit 49% du capital social de ladite société.

Forts de cette expérience exemplaire, le groupe PGH et le groupe BAYAHI se félicitent du succès de leur parcours commun et réaffirment leurs volontés de concertation mutuelle pour toute nouvelle opportunité d’avenir.