Algérie  : 102 milliards de dollars de réserves de change actuellement

Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, a déclaré que les réserves de change de l’Algérie s’élèvent actuellement à 102 milliards de dollars, rapporte le site web maghrebemergent.info.

Par ailleurs, il assuré que les banques algériennes “ont les capacités pour poursuivre leur soutien à l’économie nationale si bien que le taux de croissance des crédits reste autour de 10%, ce qui augure une performance assez remarquable”.

Loukal a aussi souligné la Banque d’Algérie est en train de mettre en place un dispositif “très rigoureux” à propos du financement non conventionnel de façon à permettre à financer le déficit du Trésor public et de sa dette sans générer d’inflation, écrit notre source.

Pour sa part, Abderrahmane Raouya, le ministre algérien des Finances, annonce l’installation, prochainement, d’un «Observatoire national de l’épargne chargé, entre autres, de mettre en place de nouveaux mécanismes susceptibles d’attirer davantage de liquidité».

Abondant dans le même sens, Boualem Djebbar, le président de l’Association des banques et établissements financiers (ABEF), a indiqué que la “préoccupation permanente” des banques est l’augmentation et le développement de l’épargne et qu’il était nécessaire d’explorer toutes les voies possibles en vue d’attirer davantage de fonds.