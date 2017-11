Besma Tayari, agricultrice : “Je ne trouve pas de soutien de la part des autorités locales”

Besma Tayari, agricultrice dont la ferme paternelle produit des grenades, caroubes, figues, pêches, Corète potagère (Mloukhia), tomates, transforme tous ces produits de ses propres mains.

Elle expose au Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (du 31 octobre au 5 novembre 2017, au Kram), ses produits faits maison: des confitures confectionnées à partir de chacun de ces fruits, de la sauce tomate sans conservateurs, de la poudre de caroube.

Besma explique que cette poudre est trés demandée par le marché algérien mais “qu’elle ne peut l’exporter vers ce marché, faute d’appui des structures concernées”.

Agricultrice à Enfidha (gouvernorat de Sousse), elle déclare à l’Agence TAP, “mes revenus sont moyens, j’ai un problème de financement car l’emballage est coûteux. Je travaille avec ma soeur à la transformation des produits de la ferme paternelle, sachant que mon père est âgé de 107 ans et garde encore, bon pied bon œil..”

“Je n’ai pas trouvé de soutien de la part du commissariat régional au développement agricole, notre terre ne dépasse pas un hectare et je veux louer plus de terre pour pouvoir produire davantage et agrandir mon projet mais je ne trouve pas de soutien de la part des autorités locales. A côté de notre ferme, il existe des terres domaniales à l’abandon mais que nous ne pouvons pas louer n’étant pas ma soeur et moi des ingénieures, quel gâchis!.