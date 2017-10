Affaire de blanchiment d’argent : Slim Riahi de nouveau devant le juge d’instruction au Pôle judiciaire économique et financier

L’homme d’affaires et président du parti Union patriotique Libre (UPL), Slim Riahi, a été entendu de nouveau, le 30 octobre, par le juge d’instruction au Pôle judiciaire économique et financier dans le cadre de ses auditions dans l'”affaire de blanchiment d’argent”.

Une autre audition est prévue vendredi 3 novembre, la 5ème de la série des auditions qui lui sont consacrées, a déclaré son avocat, Sadok Bettaieb, précisant que la défense n’a présenté aucune requête car les auditions se poursuivent.

La dernière séance d’audition de Slim Riahi a eu lieu le 19 octobre 2017 dans le cadre de la même affaire qui remonte à 2012.

Le président de l’UPL avait déclaré le jour même avoir fourni, lors de la première séance d’audition, des détails sur son travail ainsi que sur la source et la gestion de son argent.

Le juge d’instruction près le Pôle judiciaire économique et financier a émis, le 28 juin 2017, une décision de gel des comptes bancaires, des actions et des biens de l’homme d’affaire, avait annoncé Sofien Selliti, porte-parole du Pôle judiciaire. En vertu de cette décision, le juge d’instruction a adressé une série de correspondances à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis pour geler les actions de Slim Riahi, à la Banque centrale de Tunisie (BCT) pour geler ses comptes bancaires, et à la Direction de la propriété foncière pour geler ses biens immobiliers, a-t-on appris de la même source.

Selliti a expliqué que cette décision a été prise sur la base d’une affaire portée devant le Pôle judiciaire économique et financier contre Slim Riahi pour suspicion de blanchiment d’argent.