Kasserine : Approbation de financement de 41 projets de création de PME

Des accords de principe pour le financement de 41 projets de création de PME à Kasserine ont été signés, lundi 30 octobre, à l’occasion de la tenue de la journée régionale de l’initiative privée.

Lancées par des jeunes promoteurs à Kasserine, ces PME sont liées aux activités de production et valorisation de l’huile biologique de la figue de barbarie, de diagnostic de voitures, de réparation du plastique, de préparation de pâtisseries, d’apiculture, d’élevage des volailles, d’artisanat, de services et d’élaboration des études et recherches.

Le montant des fonds qui seront accordés aux promoteurs pour réaliser ces projets sera de 776 mille dinars.

Selon le directeur de promotion des PME au ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Fayçal Zahar, 413 projets ont vu le jour au gouvernorat de Kasserine depuis le début de l’année en cours. Ces projets, dont 45 ont été mis en place par des diplômés du supérieur, ont été cofinancés par la Banque tunisienne de solidaire à hauteur de 7,5 MD et ont fournit plus de 1.000 emplois.

Il a ajouté que des accords de principe similaires ont été donnés au profit de jeunes promoteurs dans cinq autres gouvernorats dont Sidi Bouzid (38), Mahdia (23), Manouba (10), Tataouine (5) et Bizerte (15) et ce dans le cadre de la première partie de la compagne nationale pour l’impulsion de l’initiative privée Enajem (je peux).