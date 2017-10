Tunisair : Reprise des vols Sfax-Paris après 4 ans d’absence

Après quatre années d’absence, la ligne aérienne régulière de Tunisair, à partir de l’aéroport Sfax-Thyna en direction de Paris, a repris du service, avec en moyenne trois vols hebdomadaires (lundi, mercredi, vendredi).

Le premier vol transportant 122 voyageurs a eu lieu, ce lundi, à 9h20 avec un retard de deux heures.

Le représentant de Tunisair, Issam Kchaou, a expliqué, dans une déclaration à l’agence TAP, que le retard enregistré était imprévu et sera évité lors des deux prochains vols puisque l’équipage et l’avion seront sur place, la veille du départ.

Le taux de remplissage du premier vol est de 97% et celui de mercredi et de vendredi prochains atteint déjà 85%, indique Kchaou. C’est pour lui un indice de réussite commerciale de la ligne et un facteur de promotion économique et touristique de la région et des villes avoisinantes.