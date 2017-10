La Tunisie a été choisie parmi 3 autres pays pour recevoir un certificat de reconnaissance pour ses efforts déployés en vue d’améliorer le climat d’investissement, lors de sa participation aux travaux de “l’Investment Competitiveness Forum 2017” organisés par le Groupe Banque mondiale les 25, 26 et 27 octobre 2017 à Vienne (en Autriche).

Selon un communiqué publié par le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, cette distinction témoigne de la bonne conduite de la réforme relative à l’investissement et vient récompenser les efforts de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, pour la mise en place et la conduite de cette réforme.

Le Forum a traité des questions liées à l’investissement, notamment les IDE (Investissements directs étrangers) avec les décideurs politiques, les dirigeants des multinationales, les partenaires donateurs, les universitaires et le personnel du Groupe de la Banque mondiale.

Ont pris part aux travaux de ce Forum, le président de l’Instance tunisienne de l’investissement, Khalil LAABIDI, et le chef du Pôle de l’encadrement de l’investissement au ministère du Développement, de l’investissement de la Coopération internationale, Mongia Khemiri.