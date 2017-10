Access invitée chez Facebook

Access, The Advertising Agency, seul Facebook Marketing Partner en Tunisie, est invitée pour la 4ème édition de Facebook Agency Day et sera représentée par Mohamed Ali Elloumi, general director, et Amira Athimni, associate director.

L’événement se tiendra le 2 novembre au siège social de Facebook à Dublin.

Le Facebook Agency Day est un Meetup organisé par Facebook annuellement et auquel sont invitées uniquement les agences partenaires de Facebook dans le monde.

L’événement est connu pour être riche en informations importantes, dernières tendances, meilleures pratiques, BETA à venir et études de cas.

Cette invitation ne peut que présenter une opportunité et un grand privilège pour Access Team qui tend toujours à améliorer ses connaissances, renforcer son positionnement, bonifier son expertise dans les métiers du digital. Le but étant d’appuyer sa stratégie de fournir toujours les meilleures prestations et faire profiter ses clients en exclusivité des dernières pratiques et nouveautés !

A propos d’Access :

Première agence digitale créée en 1999 et première sur le marché tunisien, Access to e-business devient maintenant ACCESS, l’esprit ne change pas il évolue; la vision ne se trouble pas, elle s’élargit; la mission ne se termine pas, elle se diversifie !

En tant que leader, innover et anticiper les besoins du marché sont au cœur de la nouvelle politique d’ACCESS.