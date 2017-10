Commerce  : Plus de 200 produits HA disponibles sur la plateforme JUMIA

La plateforme de vente en ligne Jumia et HA ont signé, jeudi 26 octobre 2017, un accord de partenariat pour l’ouverture de la e-boutique HA sur Jumia.

Objectif : permettre à HA de conquérir de nouveaux clients grâce à la plateforme Jumia et son million de visites mensuelles. Désormais, quelque 200 produits HA sont disponibles sur Jumia, pour habiller hommes, femmes et enfants (chaussures, accessoires et underwear inclus).

HA est connu comme leader du secteur de prêt-à-porter et propose des produits de qualité, des prix abordables et une capacité à répondre aux besoins spécifiques du marché tunisien.

«Nous sommes très heureux de travailler avec Jumia. Notre association avec Jumia nous permettra d’amorcer un développement important pour notre entreprise sur le digital et créer un nouveau canal de distribution au côté de notre site HA.com.tn», a déclaré Tarek Marzougui, directeur général de HA.

Pour sa part, Thomas Poitrineau, CEO Jumia Tunisie, dira que «HA est un partenaire de choix et ce partenariat traduit notre désir de collaborer avec les entreprises présentes quotidiennement dans la vie des tunisiens et partageant notre vision de produits de qualité à prix abordable». Et d’ajouter : «Nous souhaitons apporter aux grandes marques tunisiennes notre savoir-faire digital et notre capacité à livrer sur l’ensemble du territoire tunisien».

A noter que Jumia a déjà conclu des contrats du même type avec d’autres grandes marques leaders dans des secteurs différents.

À propos de JUMIA

Créée en 2012, Jumia est actuellement présente dans 23 pays africains. La plateforme propose les meilleurs prix aux consommateurs et permet le paiement cash en toute sécurité à la livraison sur l’ensemble du territoire tunisien.

Jumia dispose aussi de la première plateforme spécialisés dans l’immobilier (Jumia House ) et d’une plateforme de livraison de repas (Jumia Food ).

A propos de HA :

HA figure, depuis 27 ans, parmi les leaders du prêt-à-porter en Tunisie, disposant d’un réseau de distribution nationale couvrant toute la Tunisie et depuis peu d’un site de vente en ligne.

La mise en place de ce nouveau site de vente en ligne vient rejoindre la stratégie de l’enseigne qui repose essentiellement sur la proximité avec ses clients et sur une offre moderne et diversifiée qui permet aux Tunisiens de pouvoir s’habiller avec des articles tendance et branchés.