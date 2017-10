Politique : Ennaceur et Chahed d’accord pour accélérer la mise en oeuvre des lois adoptées

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Ennaceur, a déclaré avoir convenu, mercredi 25 octobre, avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, de hâter la promulgation des décrets d’application des lois adoptées par le Parlement afin qu’elles puissent entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

“Le rôle de l’ARP ne se restreint pas à l’adoption des projets de loi, mais s’étend également au suivi de leur mise en œuvre”, a expliqué Ennaceur lors d’un point de presse à l’issue d’une séance de travail avec le chef du gouvernement. Il a précisé que cette séance de travail, consacrée à l’évaluation de la dernière session parlementaire, s’inscrit dans le cadre de la politique de complémentarité entre les actions du gouvernement et du Parlement en matière de législation et de contrôle.

Les deux parties ont également convenu, selon le président de l’ARP, de faire en sorte que les projets de lois avancés par la présidence du gouvernement soient munis des documents et des données requis en vue de faciliter l’action des commissions et mettre les députés au courant des débats et discussions préalables engagées avec la société civile et les acteurs sociaux.

Le président de l’ARP a indiqué par ailleurs que le parlement tiendra des auditions mensuelles des membres du gouvernement et prévoit, notamment, des séances de travail trimestrielles avec le gouvernement.