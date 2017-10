WIFAK BANK a inauguré vendredi 20 octobre 2017 sa première agence au nord-ouest dans la ville de Béja en présence du directeur général, Mohamed Mellousse, de responsables régionaux et des clients de la banque.

Dans son intervention, M. Mellousse a souligné que cette ouverture entre dans le cadre du développement du réseau d’agences de la banque dans les différentes régions du pays, pour atteindre, à la fin de l’année 2017, 32 agences.

Pour le DG de Wifak Bank, les services qui seront proposés sont conformes aux prescriptions de la finance islamique et s’adapteront à chaque fois aux besoins des clients et aux spécificités de leurs activités, insistant sur l’importance de la personnalisation des offres de la banque et sur l’établissement de relations de partenariats avec les clients.

Mohamed Amri, directeur de l’agence, a annoncé que des offres spécifiques seront proposées, notamment aux agriculteurs (Offre «Mahsoul») et aux sociétés de stockage des céréales.

L’agence est équipée pour fournir des services 7jours/7 et 24h/24 dans un environnement moderne et convivial.

A PROPOS

WIFAK BANK est une institution bancaire créée en 2015 suite à la transformation de la société « El Wifack Leasing » en une banque universelle spécialisée dans les opérations bancaires islamiques, une activité régie par loi N° 2016- 48 du 11 juillet 2016 relative aux établissements de crédit.

La vocation de la Banque est de proposer des produits et services conformes aux principes de la finance islamique. C’est ainsi qu’il a été mis en place un comité de contrôle de la conformité aux normes de la finance islamique composé d’experts de renommé sur la place veillant au respect de ces percepts. La banque a aussi choisi de s’appuyer sur un global bancaire spécialisé dans la finance islamique, IMAL de Path Solutions, faisant de WIFAK BANKla seule banque tunisienne adoptant ce système.

WIFAK BANK propose une large gamme de produits répondant à une volonté d’innovation, de recherche de la satisfaction client et son accompagnement dans tous ses projets de développement. WIFAK BANK se propose d’être le partenaire de référence et de confiance de ses clients.