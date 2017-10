Les ciments de Bizerte : Augmentation de 24,71% de la production

La Société ” les ciments de Bizerte ” a enregistré, au cours du troisième trimestre de 2017, une croissance de la production du ciment de 24,71 % (+ 30,929 tonnes), par rapport à la même période de l’année 2016.

A fin septembre 2017, la production cumulée du ciment a connu une augmentation de 5,10 % (+21,843 tonnes) par rapport à la même période de l’année écoulée.

Selon le site de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) , le chiffre d’affaires global de la Société, a connu à fin septembre 2017, une amélioration de +3,98 %.

Au cours du troisième trimestre 2017, la production du clinker a connu une régression de -57,02 %, par rapport à la même période de 2016, suite à l’arrêt du four durant les mois de juillet et août 2017 pour entretenir des installations d’autant plus que la société dispose de stock de clinker assez important.

Toutefois la production du clinker, à fin septembre 2017, a progressé de 4,74 % à l’inverse du secteur cimentier tunisien qui a régressé de -8,67 %.

Ainsi, le chiffre d’affaires local du troisième trimestre 2017 a connu une augmentation de +39,14 % comparé au troisième trimestre 2016.

Sachant que les sorties de liants (ciments et chaux) de tout le secteur ont connu une légère augmentation de +0,68 %.

La société prévoit l’augmentation sensible de la production de clinker et de ciment suite aux travaux de maintenance annuelle ce qui permettra de subvenir à la demande locale et le développement de l’export.