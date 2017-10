La Poste Tunisienne lance sa première carte prépayée ” e-Dinar PRO ” au profit des ” PME ” et des commerçants

La Poste Tunisienne annonce mercredi, le lancement de sa première carte électronique prépayée “e-Dinar PRO” au profit des petites et moyennes entreprises (PME) et des commerçants tunisiens, selon un communiqué publié par l’entreprise.

La nouvelle carte ” e-Dinar PRO “, permettra le développement du paiement électronique via les applications mobiles, en particulier les opérations de paiement des entreprises et des commerçants à travers des terminaux sophistiqués dotés des applications facilitant le paiement instantané tels que les Terminaux du Paiement électronique TPE et POS.

La Carte “e-Dinar PRO”, est une carte à puce, “sécurisée, simple et facile à utiliser”. Elle permet aux PME et aux commerçants d’effectuer plusieurs opérations financières d’une manière simple et instantanée, notamment la réception des montants des opérations de vente des biens et services via les plateformes de paiement électronique (MobiPost, DigiPost, POS, TPE) ainsi que le transfert d’argent d’une carte vers une autre carte prépayée de la Poste Tunisienne, d’après le communiqué.

Les PME et les commerçants peuvent obtenir la carte ” e-Dinar PRO ” auprès de 31 bureaux de poste répartis sur tout le territoire du pays d’une manière instantanée. Pour avoir plus d’informations, la poste met à la disposition des opérateurs concernés le site www.e-dinar.poste.tn et le centre d’appel 1828 position 2.