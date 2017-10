Quelque 6,5 millions de touristes attendus en Tunisie en 2017

24%, c’est le taux d’augmentation du nombre de touristes étrangers arrivés en Tunisie, du 1er janvier au octobre 2017, soit 5,55 millions de touristes, alors qu’ils étaient 4,49 millions durant la même période en 2016.

Si ce rythme se maintient à ce niveau, pas moins de 6,5 millions de touristes étrangers auront visité la Tunisie à la fin de l’année 2017, ce qui marquerait une hausse de 30% par rapport à 2016. Et ce sont les Algériens et les Européens qui semblent donner le tempo, puisque les premiers ont augmenté de 44% (1,85 million de touristes), et les seconds de 18%, soit 1,46 million. Sans oublier les Russes.

A rappeler au passage que le secteur du tourisme, qui représente entre 7% 8% du PIB de la Tunisie, a été lourdement handicapé par les deux attentats meurtriers qui ont visé des étrangers en 2015 (au Musée du Bardo et à Sousse).