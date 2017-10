Sousse : Préparation du chantier du projet “barrage Kalaa Kebira”

Les travaux de préparation du chantier du projet de construction du barrage de Kalaa Kebira ont récemment démarré. Ce barrage, dont la capacité de rétention d’eau est estimée à 28 millions m3, occupera une superficie de 290 ha et sera relié au barrage d’Essaida qui sera aménagé au gouvernorat de Manouba et doté d’une capacité de plus de 40 millions m3.

Le coût total de ces deux projets est estimé à 599 MDT dont 330 MDT financés par le FADES (Fonds arabe de développement économique et social).

Le but de ces projets, dont les travaux se poursuivront pendant environ 40 mois, est de couvrir les besoins en eau potable des régions du Grand Tunis, du Sahel, du Cap Bon et de Sfax et assurer ainsi une meilleure distribution d’eau potable dans les gouvernorats du centre de la Tunisie.