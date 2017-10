Les consommateurs des télécoms tunisiens ont désormais un site dédié!

L’Instance nationale des télécommunications (INT) et l’Organisation de défense du consommateur (ODC) ont annoncé, jeudi 12 octobre, le lancement d’un site web entièrement dédié aux consommateurs des télécommunications “info-consommateur” (www.intt-info-conso.tn).

“Ce site a pour objectif d’orienter le consommateur vers une gestion responsable des services de téléphonie mobile, fixe et Internet”, a souligné Hichem Besbes, président de l’INT, lors d’une conférence de presse organisée à Tunis.

“Le site, disponible actuellement en deux langues (français et arabe), comporte des conseils et recommandations, des informations utiles, un guide pratique téléchargeable, une application de mesure de la qualité d’expérience de l’internet mobile ainsi qu’une plateforme interactive avec les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs de services Internet pour déposer et suivre les réclamations”, a-t-il ajouté.

D’après Hichem Besbes les chiffres du mois d’août 2017, ont révélé un taux d’accès à la téléphonie mobile de 128%, un taux de 26,2% pour l’internet fixe et de 67% pour l’internet mobile.

Le nombre d’abonnés à l’Internet mobile serait de 7,7 millions et la moyenne de consommation mensuelle d’Internet sur le téléphone mobile se situe à environ 2Go.

Intervenant à cette occasion, Slim Saadallah, président de l’ODC, a souligné que la création de ce site web était une mesure indispensable vu le nombre important de réclamations exprimées par les consommateurs et qui sont en rapport avec le secteur des télécommunications. “Grâce à ce site, l’ODC a la possibilité de suivre le cheminement des réclamations et leur aboutissement et ce, dans l’objectif de mieux répondre aux doléances des consommateurs”, a-t-il dit.

“Aujourd’hui le Tunisien dépense des sommes importantes pour le téléphone et l’Internet sans pour autant qu’il comprenne la différence entre les multiples offres des opérateurs et leurs efficacités mais grâce à ce site, il sera un consommateur averti”, a-t-il dit.

Par ailleurs, Slim Saadallah a indiqué que le prochain congrès de l’ODC prévu à la fin du mois de novembre prochain examinera l’amendement du statut de l’organisation afin d’inclure de nouveaux articles qui lui permettent de mieux contrôler les transactions électroniques et le commerce électronique en général.