Le nombre d’abonnés au téléphone mobile en Tunisie a atteint presque 14 millions 875 mille en 2024, alors que le pays se prépare à lancer la cinquième génération qui marque la base de l’intelligence artificielle, a indiqué la directrice générale des technologies de communication au ministère des Technologies de communication, Mahrezia Al-Aouni.

Dans une interview réalisée au studio TV de l’Agence TAP, Al-Aouni a précisé que le nombre des abonnés au téléphone fixe a atteint environ 1 million 927 mille 852, en 2024, tandis que le nombre des abonnés au mobile “data mobile” a atteint près de 11 millions 140 mille abonnés.

Ce chiffre témoigne, a-t-elle dit, de l’importance de ce réseau de communication et de son rôle au service des citoyens, des petites et moyennes entreprises et des start-ups.

Concernant le service de la 5G, la responsable a précisé, que la technologie 5G est un développement technique de la quatrième génération, avec une variation de la gamme de nouveaux services, ainsi qu’une amélioration de la capacité de débit et de navigation sur Internet.

La 5G se distingue par une capacité de débit plus élevée et une meilleure vitesse de navigation sur le réseau, a-t-elle encore noté.

Al-Aouni a également évoqué les programmes que le ministère des Technologies de communication s’efforce de mettre en œuvre, mettant en relief plusieurs programmes qui sont en cours de développement ainsi que la mise en place parallèlement aux technologies de la 5G, tels que le raccordement d’environ 4 000 écoles à la fibre optique à haut débit.

Elle a rappelé que cette initiative contribuera à permettre aux écoles et aux établissements d’accéder à des plateformes d’enseignement à distance, à des applications scientifiques et à des services éducatifs.