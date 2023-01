Le ministère des Technologies de la communication vient de lancer les préparatifs pour la 2e phase du projet de “couverture des zones blanches” visant à généraliser l’accès à l’internet haut débit sur l’ensemble du territoire tunisien, en favorisant les zones de déploiement prioritaire ainsi qu’à réduire la fracture numérique entre les différentes régions du pays.

Dans un communiqué publié lundi 30 janvier 2023, le ministère indique que le lancement de cette deuxième phase, qui vise à généraliser la couverture à 112 localités, intervient suite à la clôture, en 2022, de la première phase de ce projet. Cette phase avait permis de couvrir des zones blanches dans 94 localités réparties sur 47 délégations dans 15 gouvernorats et d’assurer l’accès au réseau à plus de 164 écoles, 59 centres de santé de base et 180 000 habitants.

La première phase du projet a également permis d’installer 71 stations de base de téléphonie mobile et de développer 81 stations radio.

Le ministère fait aussi savoir que le nombre de stations de base de téléphonie mobile relevant des trois opérateurs est passé de 5 679 stations en 2021 à 5 903 stations à fin 2022.

Les trois opérateurs téléphoniques se partagent par ailleurs 1 289 sites-radio dans l’objectif de promouvoir l’accès de la population au réseau télécom et de réduire les coûts d’exploitation.

Le nombre d’antennes 4G est passé de 5 614 en 2021 à 6 560 antennes en 2022, avec un taux de pénétration d’environ 65% à fin 2022.