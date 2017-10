Zied Laadhari représentera la Tunisie aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale

Les Réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe Banque mondiale (BM) démarreront mercredi 11 octobre pour se poursuivre jusqu’au dimanche 15 octobre 2017 dans la capitale américaine Washington.

Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale Zied Ladhaari qui participera à ces réunions, s’entretiendra avec un nombre de hauts responsables d’entreprises et instances financières internationales et régionales, outre des responsables d’agences internationales de coopération.

En marge des réunions de printemps, le ministre se réunira avec ses homologues des pays frères et amis, précise un communiqué du ministère.

Et d’ajouter que ces rencontres constitueront une occasion pour présenter les orientations et les programmes de réformes adoptés par le gouvernement d’union nationale en vue de renforcer l’économie nationale et préserver les équilibres globaux, outre les dispositions relatives à l’amélioration du climat des affaires.

Laadhari signera en marge des réunions de printemps un accord de financement entre la Tunisie et la BM et un autre avec la banque islamique de développement (BID) , précise encore la même source.