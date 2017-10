“Patrimoines en péril : action publique et politiques de préservation au Maghreb”, en débat à Hammamet

Un colloque international ayant pour thème “Patrimoines en Péril: Action publique et politiques de préservation au Maghreb” se tiendra les 13 et 14 octobre 2017 à Hammamet. Organisé par l’institut du recherche sur le maghreb contemporain de tunis (IRMC), en collaboration avec le laboratoire Cessma de l’université Paris Diderot, l’Université Ferhat Abbas de Sétif (Laboratoires PUVIT et LAM) la casa de Velezquez, l’Ecole Française de Rome, le centre Jacque Berque de Rabat et l’Université de la Manouba LAAM, ce colloque réunira un grand nombre d’architectes, d’experts et de spécialistes dans le domaine du patrimoine de tunisie et des pays du maghreb.

Selon un communiqué publié par l’IRMC, Cette rencontre interdisciplinaire a pour objectif de mettre en lumière et d’ouvrir le débat sur les politiques et les processus de patrimonialisation dans les villes maghrébines. Elle vise à réinterroger l’action publique, tout en prenant en compte les outils, les acteurs ainsi que les enjeux du classement – ou non – et de la préservation du patrimoine architectural et urbain.

Elle s’intéressera également aux politiques et aux processus de la patrimonialisation à l’aune de l’internationalisation des villes maghrébines, en réinterrogeant l’action publique, tout en prenant en compte les outils, les acteurs ainsi que les enjeux du classement et de la préservation du patrimoine architectural et urbain.

Plusieurs axes seront privilégiés lors de ce colloque, tels que l’action publique, institutionnelle et réglementaire, les outils et les instruments de la conservation , la patrimonialisation entre pratiques et réalités, les acteurs locaux et internationaux (Unesco et coopération internationale) et les effets pervers de la conservation, les risques de muséification, l’économie et patrimoine les enjeux du classement, la question du tourisme et de l’impact économique de la réhabilitation ou de la conservation, y compris la requalification à but “lucratif” des espaces ou maisons anciennes et le patrimoine urbain et architectural autre qu’arabo-musulman, de différentes périodes dans le Maghreb (héritage berbère, espagnol, ottoman, colonial, etc., notamment les édifices religieux, militaires ou pénitentiaires…) .