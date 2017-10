La masse monétaire au sens de M3 s’est accrue de 9,1% en glissement annuel, a fin août 2017, contre 8,6% en juillet 2017 et 7% une année auparavant, indique une note sur les évolutions économiques et monétaires -octobre 2017 publiée par la Banque Centrale.

Cette amélioration reflète principalement l’accélération des concours à l’économie (+11,5% en août 2017 contre +10,6% en juillet) et l’atténuation de la contribution négative des créances nettes sur l’extérieur (-1,158 milliard de dinars contre -1,445 milliard de dinars en juillet). Cependant, la contribution des créances nettes sur l’Etat s’est ralentie (1,575 milliard de dinars contre 1,867 milliard de dinars en juillet).

Quant aux ressources monétaires, elles se sont inscrites en hausse en août 2017. Cette évolution porte la marque notamment d’une importante hausse des billets et monnaies en circulation, précise le document.

Pour ce qui est des crédits à l’économie, ils ont progressé de 11,5% en août 2017 contre +10,5% un mois auparavant. D’un mois à l’autre, les crédits ont poursuivi leur progression rapide amorcée depuis 6 mois (+888 MDT ou +1,2%).

Concernant la liquidité et le taux d’intérêt, l’examen de la situation de la liquidité bancaire jusqu’au mois d’août 2017 fait apparaître une poursuite de l’accentuation des besoins des banques en liquidité.

Cette situation est la résultante de la conjonction de plusieurs effets restrictifs dont notamment la hausse de l’encours des Billets et monnaies en circulation (BMC) suite aux retraits importants occasionnés par les dépenses des ménages au cours de la saison estivale et les préparatifs pour l’aïd el Idha, à laquelle s’ajoute l’effet des achats nets de devises sur le marché des changes, quoiqu’à un rythme inférieur à celui enregistré un mois auparavant (564 MDT contre 700 en juillet 2017).

Par conséquent, les opérations de politique monétaire se sont inscrites en hausse pour atteindre 9,766 milliards de dinars en moyenne, en août 2017 contre 9,584 milliards de dinars en juillet.

Il est à signaler à cet égard que la Banque centrale a procédé, depuis le mois de juillet 2017, à un resserrement quantitatif, à travers un plafonnement du montant de l’appel d’offres à 7.000 MDT. Cette approche a engendré un recours intensif à la facilité de prêt à 24h (1.263 MDT en moyenne) et une orientation du taux de marché monétaire (TMM) vers le plafond du corridor. Ainsi et en dépit d’un taux directeur maintenu inchangé (à 5% depuis fin mai 2017 ), le TMM est passé de 4,94% en juin 2017 à 5,15% en juillet, puis à 5,19% en août 2017.