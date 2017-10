Une lettre d’intention marquant la volonté des partenaires de soutenir l’innovation et les start-up tunisiennes a été signé hier jeudi entre la Directrice Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations de Tunisie, Boutheina BEN YAGHLANE, le Directeur Général de l’Agence Française de Développement (AFD), Rémy RIOUX et le Directeur des Relations Institutionnelles, Internationales et Européennes de la Caisse des Dépôts française, Laurent ZYLBERBERG et ce en présence du chef du gouvernement, Youssef CHAHED, et du Premier ministre français, Edouard PHILIPPE, et dans le cadre de l’accord liant les trois institutions.

Ce soutien se matérialisera par le rapprochement et la mobilisation d’instruments financiers et le développement des partenariats techniques.

AnavaTunisia sera le premier projet à bénéficier de l’accord signé et concrétise l’engagement des trois partenaires à soutenir l’innovation dans le pays. Son objectif : impulser une dynamique forte de soutien aux entreprises innovantes en Tunisie, en développant un instrument de financement en capital, un mécanisme de garantie et une dotation de prêts d’honneur. Ainsi, AnavaTunisia devrait permettre l’émergence d’un écosystème tunisien propice à l’éclosion et au développement de start-ups à forts potentiel.

La Caisse des Dépôts et Consignations de Tunisie, principal opérateur de ce projet pour le compte de l’Etat Tunisien, participera directement à sa mise en œuvre.

L’AFD apportera son expertise et travaillera avec la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne sur la thématique de l’innovation.

La Caisse des Dépôts (Institution française) apportera son expertise stratégique et technique pour faciliter la réalisation du projet AnavaTunisia. Les trois institutions constitueront un groupe de travail de haut niveau dédié au projet.

Boutheina BEN YAGHLANE, directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations de Tunisie, a indiqué que “cet accord permet à la Caisse des Dépôts et Consignations, en bénéficiant de l’appui de ses partenaires, de contribuer à un environnement favorable au renforcement des start-ups, secteur crucial pour le développement de l’économie tunisienne “.

“Transformer l’épargne en investissements de long terme est indispensable pour accomplir la transition de nos sociétés vers le développement durable. Grâce à l’alliance scellée l’année dernière entre nos deux groupes, nous sommes capables aujourd’hui, l’AFD et la CDC ensemble, de mettre en commun l’expérience et le savoir-faire de la France en la matière au service de nos partenaires. L’accord signé est prometteur car il montre le rôle essentiel des banques de développement dans le financement d’une économie innovante, juste et durable sur les deux rives de la Méditerranée “, a déclaré Rémy RIOUX, Directeur Général de l’Agence Française de Développement.

M. Pierre-René LEMAS, Directeur Général de la Caisse des Dépôts: “Je me réjouis de cet accord qui illustre la dynamique de nos relations avec la CDC de Tunisie, que nous accompagnons depuis sa création ; et s’inscrit dans le cadre du rapprochement avec l’AFD qui contribue au développement international de la Caisse des Dépôts”.

L’AFD est la banque française de développement. Publique et solidaire, elle s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs – énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation-, l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun. Son action s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD).

Présente dans 108 pays via un réseau de 85 agences, l’AFD finance, suit et accompagne aujourd’hui plus de 2 500 projets de développement. En 2016, l’AFD a consacré 9,4 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer.

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique, démographique et sociale.

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est un investisseur public de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique et social.

Créée en 2011, selon le décret-loi n°85-2011, ses interventions sont régies par une commission de surveillance présidée par le Ministre des Finances. Intervenant en appui aux politiques de l’Etat, la CDC conserve et gère les dépôts provenant de l’épargne postale et des consignations en les investissant dans les grands projets structurants à caractère stratégique particulièrement au niveau des régions tout en appuyant aussi bien l’initiative publique que l’initiative privée.

La CDC considère le partenariat public privé comme l’une de ses priorités, elle est devenue le promoteur du PPP en Tunisie.